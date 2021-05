Elisa Isoardi | i look più belli della conduttrice televisiva

Leggi su velvetmag

(Di sabato 8 maggio 2021) Bella e raggiante,dopo aver conquistato il pubblicoRai è passata a quello di Canale 5, partecipando – come concorrente – a L’isola dei famosi 2021. La giovane, classe 1982, è nata a Cuneo e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1998, vincendo il titolo di Miss Fragola, dopodiché è la volta di Miss Italia, dove ha vinto la fascia di Miss Cinema.e ipiù, dalla Rai a Canale 5 In quel periodo si è trasferita a Roma per studiare recitazione, dopodiché è passata a Milano dando spazio all’attività da mo. La città eterna l’ha richiamata a sé con un’offerta di lavoro nella Rai. Ha iniziato come inviata per Guarda che luna di ...