Csm | pm Storari chiarisce | con Davigo seguito la legge e niente danni alle indagini

(Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Non un gesto sconsiderato, nessuna voglia di individualismo o di rivalsa, il pm Paolola sua posizione davanti ai magistrati capitolini che indagano sulla rivelazione di segreto d’ufficio per aver consegnato all’allora consigliere del Csm Piercamillodei verbali secretati dell’avvocato Piero Amara in cui svela la presunta ‘loggia Ungheria’. Il suo sarebbe stato l’unico atto possibile, dopo vari tentativi di ottenere risposte e chiarimenti dal procuratore Francesco Greco, nel rispetto della procedura e senza danneggiare la delicata indagine che coinvolge nomi illustri, anche tra di magistrati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il pm Paoloha consegnato a Milano all'allora consigliere delPiercamillo Davigo, per autotutelarsi, i verbali dell'interrogatorio dell'avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria: lo ha ......Paolo, al termine dell'interrogatorio svolto con i magistrati di Roma. Il magistrato milanese consegnò i verbali degli interrogatori dell'avvocato Piero Amara all'allora consigliere del...Milano, 8 mag. (Adnkronos) - Non un gesto sconsiderato, nessuna voglia di individualismo o di rivalsa, il pm Paolo Storari chiarisce la sua posizione davanti ai magistrati capitolini che indagano sull ...Il pm è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per avere consegnato i verbali secretati resi dall'avvocato siciliano. Intanto il senatore 5S e presidente della commissione Antimafia ha riferit ...