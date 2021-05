Advertising

Corriere : Conte: «Draghi? Difficile gestire una maggioranza molto larga» - FBiasin : #Marotta: <#Conte? Preferisco avere a che fare con un allenatore 'difficile' piuttosto che con un 'aziendalista' ch… - CaressaGiovanni : #Conte: 'E' difficile gestire una maggioranza larga, nessun attrito con #Draghi' - BimbiMeb : RT @AlbertoLela: #Conte sul #Draghi: 'Difficile gestire maggioranza molto larga' Era ancor più difficile gestire la #Ue post crisi 2008 ep… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Conte difficile

outstream Ora c'è da augurarsi che possa andare avanti, a causa degli attriti soprattutto con il centro - destra, anche senon fa nomi: 'E'gestire una maggioranza con un perimetro ...Nell'intervista,ha parlato anche di Mario Draghi, smentendo che tra i due non corra buon ... E sul Governo Draghi aggiunge: : "Ègestire una maggioranza con un perimetro molto largo, ma ...L'ex premier poi parla del suo periodo da presidente del Consiglio: "Il mio governo è caduto per una convergenza di interessi, non credo che Renzi avesse accettato di cedere il potere a un tecnico”.L'ex premier a colloquio con il Corriere della Sera: i partiti hanno scaricato su di me il problema del rimpasto. Draghi? Sospendo il giudizio ...