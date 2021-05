Catturato nella notte “Pippotto” | l’ergastolano scappato ieri dal carcere

(Di sabato 8 maggio 2021) È stato ritrovato la scorsa”,daldi Perugia. Le forze dell’ordine di Perugia hanno acciuffato il detenuto: era in un bosco nel capoluogo umbro. “” è in galera per aver ucciso al Vomero Salvatore Buglione, nel 2006. Ritrovato “”,dalE’ durata solo 10 ore la latitanza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

A fine giornata la polizia lo ha infatti rintracciato e arrestato in un boschetto nella zona di Prepo, non troppo lontano da Capanne dove si trova la struttura detentiva. A bloccarlo è stata la ... L'ergastolano Domenico D'Andrea preso dagli uomini della Mobile, era evaso dal carcere di Perugia: Pippotto torna in prigione ... Il 38enne stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di Salvatore Buglione, dipendente comunale ucciso nel settembre del 2006 a Napoli durante un ...