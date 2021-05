Vertice Ue a Porto, von der Leyen cita il Gattopardo: "Tutto deve cambiare" (Di venerdì 7 maggio 2021) "Il mondo sta cambiando e anche noi dobbiamo cambiare. Come ha detto il celebre Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo: Tutto deve cambiare perché Tutto resti come prima" ha detto la presidente della Commissione introducendo il Summit sociale. Tre i target sul tavolo: lavoro, politiche di formazione continua, lotta alla povertà. A margine, tiene banco il tema dei brevetti sui vaccini Leggi su rainews (Di venerdì 7 maggio 2021) "Il mondo sta cambiando e anche noi dobbiamo. Come ha detto il celebre Tomasi di Lampedusa nelperchéresti come prima" ha detto la presidente della Commissione introducendo il Summit sociale. Tre i target sul tavolo: lavoro, politiche di formazione continua, lotta alla povertà. A margine, tiene banco il tema dei brevetti sui vaccini

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi partecipa a Oporto il 7 e 8 maggio al Porto Social Summit, al Consiglio Europeo inf… - RaiNews : I leader dell'Ue tornano a vedersi in presenza a Porto, in Portogallo, in occasione del 'social summit' e del Consi… - NicoliniNadia : RT @Andrea_V_73: 'Dal #welfare ai #vaccini, #Draghi protagonista del vertice #Ue (in presenza) di #Porto, grande assente la #Merkel' @sole2… - GibelliTiziana : RT @Andrea_V_73: 'Dal #welfare ai #vaccini, #Draghi protagonista del vertice #Ue (in presenza) di #Porto, grande assente la #Merkel' @sole2… - Rossana44792035 : RT @Andrea_V_73: 'Dal #welfare ai #vaccini, #Draghi protagonista del vertice #Ue (in presenza) di #Porto, grande assente la #Merkel' @sole2… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Porto Vertice Ue: i 27 alle prese con le divisioni sullo strappo di Biden sui brevetti Europa sociale e contrasti su salario minimo e trasparenza paghe . La riunione dei 27 capi di Stato e di governo della Ue a Porto, questa volta fisica con qualche defezione (Merkel, Rutte e il premier maltese Abela parteciperanno in teleconferenza) e' stata convocata per aggiornare la strategia sociale dell'Unione europea, ...

Vaccini: Dopo il no di Merkel e Big Pharma, Bruxelles smonta i brevetti liberi Mentre da Bruxelles corrono ai ripari tentando di addrizzare la rotta convocando briefing con i giornalisti, i leader degli Stati membri stanno per riunirsi al vertice di Porto dove stasera ceneranno ...

Vaccini, l'Ue valuta la deroga sui brevetti al vertice di Porto Rai News Inter, De Paul avrebbe detto sì ai nerazzurri: trattativa avviata con l'Udinese Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino anche in questa stagione ha trascinato l'Udinese ...

Von der Leyen, aspetto sociale sia priorità assoluta "Vogliamo rendere l'Europa più forte sul piano sociale". Il summit di Porto è "un momento importante per il progetto europeo, dopo Goteborg", perché offre la possibilità "di esprimere un segnale forte ...

Europa sociale e contrasti su salario minimo e trasparenza paghe . La riunione dei 27 capi di Stato e di governo della Ue a, questa volta fisica con qualche defezione (Merkel, Rutte e il premier maltese Abela parteciperanno in teleconferenza) e' stata convocata per aggiornare la strategia sociale dell'Unione europea, ...Mentre da Bruxelles corrono ai ripari tentando di addrizzare la rotta convocando briefing con i giornalisti, i leader degli Stati membri stanno per riunirsi aldidove stasera ceneranno ...Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino anche in questa stagione ha trascinato l'Udinese ..."Vogliamo rendere l'Europa più forte sul piano sociale". Il summit di Porto è "un momento importante per il progetto europeo, dopo Goteborg", perché offre la possibilità "di esprimere un segnale forte ...