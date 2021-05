Una Vita anticipazioni dal 10 al 16 maggio: la morte di Ursula (Di venerdì 7 maggio 2021) Una Vita Si chiude un importante capitolo con l’uscita di scena dell’ex istitutrice; questo non è l’unico colpo di scena della prossima settimana: Bellita è ormai in fin di Vita e Maite lascia Camino Pubblicato su 7 maggio 2021 Le anticipazioni di Una Vita annunciano la morte di Ursula, che avverrà nel corso delle puntate italiane in onda da lunedì 10 a sabato 16 maggio 2021. Ad Acacias tutti si preparano per trascorrere la Vigilia di Natale con i propri cari. Israel confessa a Marcia di essere davvero innamorato di lei. Sebbene sia arrabbiata, la Sampaio non lo allontana. Ursula continua a tormentare Genoveva e arriva anche a insinuare che il padre del bambino che aspetta non sia Felipe, ma Santiago. L’uomo mostra ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) UnaSi chiude un importante capitolo con l’uscita di scena dell’ex istitutrice; questo non è l’unico colpo di scena della prossima settimana: Bellita è ormai in fin die Maite lascia Camino Pubblicato su 72021 Ledi Unaannunciano ladi, che avverrà nel corso delle puntate italiane in onda da lunedì 10 a sabato 162021. Ad Acacias tutti si preparano per trascorrere la Vigilia di Natale con i propri cari. Israel confessa a Marcia di essere davvero innamorato di lei. Sebbene sia arrabbiata, la Sampaio non lo allontana.continua a tormentare Genoveva e arriva anche a insinuare che il padre del bambino che aspetta non sia Felipe, ma Santiago. L’uomo mostra ...

