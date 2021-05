(Di venerdì 7 maggio 2021)al pagamento deiper, Andreahato il. “Il Ministro del Lavoro, Andrea– rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -, hato ilinterministeriale per l’esonerovo dei lavoratorie dei, ricevuto ieri dal Mef con le osservazioni, prontamente recepite stamattina. Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

matteosalvinimi : Via libera allo stop al versamento dei contributi degli autostrasportatori. Siamo al governo nel segno della concre… - fisco24_info : Stop contributi autonomi e professionisti, Orlando firma decreto: Gli uffici del ministero hanno già avviato una in… - Paola_zrz : RT @matteosalvinimi: Via libera allo stop al versamento dei contributi degli autostrasportatori. Siamo al governo nel segno della concretez… - Peppe91176 : Regione Liguria, @LegaSalvini : stop a contributi a chi nega la tragedia delle foibe - danghio2 : @matteosalvinimi @Conftrasporto Meno male che ti sei ricordato, anche se solo alla fine. Grazie alla Lega stop al pagamento dei contributi -

Ultime Notizie dalla rete : Stop contributi

Fiscoetasse

Avviata interlocuzione con Inps . 'Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il decreto interministeriale per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ricevuto ieri ...... si è complicato ulteriormente per effetto delloda parte della Ragioneria all'inserimento nel ... Lo scoglio principale riguarda i nuovia fondo perduto: le bozze circolate in settimana ...In attesa del tavolo dopo Quota 100, Cgil, Cisl e Uil bocciano le proposta Tridico sui pensionamenti in due tranche (prima contributiva e poi retributiva). I sindacati e la Lega convergono sul secondo ...Slitta alla prossima settimana, come era emerso già nei giorni scorsi, il varo del decreto Sostegni bis con cui il governo deve distribuire i circa 40 miliardi di nuovo scostamento di bilancio sotto f ...