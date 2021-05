Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ritarda su PS5 per problemi tecnici | confermate le altre versioni – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 7 maggio 2021) CI Games ha annunciato che la versione PS5 di2 ritarderderà di qualche settimana perle.. A poche settimane dall’uscita ufficiale, CI Games ha annunciato che ha avuto alcunicon la versione PS5 di2. Per questo motivo ritarderà di un po’ di tempo l’uscita di questo aggiornamento next-gen. I fan della serie potranno comunque giocare su PlayStation 5 la versione per PS4 del gioco, in uscita il 4 giugno 2021 anche su Xbox One, Xbox XS e PC. Una volta che la versione nativa … Notizie giochi PlayStation 5Read ...

Advertising

Console_Tribe : Posticipata l’uscita di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 - - TWGEEKIT : Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Posticipata l’uscita della versione #PS5 - GamingTalker : Sniper Ghost Warrior Contracts 2, versione PS5 rinviata a data da desintarsi - IGNitalia : #SniperGhostWarriorContracts2 aggiunge un po' di pepe alla formula originale enfatizzando il concetto di 'distanza… - infoitscienza : Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, il provato – Provato – PS4Videogiochi per PC e console | -

Ultime Notizie dalla rete : Sniper Ghost

La versione PS5 diWarrior Contracts 2 è stata posticipata per motivi tecnici. Confermata la data d'uscita originale per tutte le altre piattaforme e offerto il primo DLC omaggio per tutti gli utenti. ...Per i fan diWarrior Contracts 2 possessori di PlayStation 5 arrivano brutte notizie da parte di CI Games. Il team ha infatti annunciato ufficialmente che la versione della nuova generazione Sony è ...CI Games ha preso la decisione di rinviare Sniper Ghost Warrior Contracts 2 per PS5 dopo aver scoperto la presenza di alcuni problemi tecnici imprevisti.CI Games ha annunciato che la versione PS5 di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ritarderderà di qualche settimana per problemi tecnici, confermate le altre versioni.. A poche settimane dall'uscita ...