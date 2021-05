Simeone, il titolo passa dal tabù Camp Nou: «C’è sempre una prima volta» – VIDEO (Di venerdì 7 maggio 2021) Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del big match contro il Barcellona, decisivo per la conquista del titolo. La classifica vede attualmente i colchoneros primi in classifica con due punti di vantaggio dai blaugrana e dal Real Madrid, impegnato domenica 9 maggio contro il Siviglia. «Vincere al Camp Nou? C’è sempre una prima volta nella vita, per tutto. Noi pensiamo partita per partita e affrontiamo quella che viene con entusiasmo, umiltà e tranquillità. Non parlo solo di Luis, tutto il gruppo è entusiasta, mi fido completamente della squadra che ho per il resto del Campionato. Ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Diego, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona Diego Pablo, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del big match contro il Barcellona, decisivo per la conquista del. La classifica vede attualmente i colchoneros primi in classifica con due punti di vantaggio dai blaugrana e dal Real Madrid, impegnato domenica 9 maggio contro il Siviglia. «Vincere alNou? C’èunanella vita, per tutto. Noi pensiamo partita per partita e affrontiamo quella che viene con entusiasmo, umiltà e tranquillità. Non parlo solo di Luis, tutto il gruppo è entusiasta, mi fido completamente della squadra che ho per il resto delionato. Ha ...

