Serie A, calendario partite 8-9 maggio: orari, tv, streaming, quali vedere su DAZN e Sky (Di venerdì 7 maggio 2021) La Serie A di calcio 2021 è giunta alla sua giornata numero 35, che si aprirà già domani, sabato 8 maggio, alle ore 15, quando il Napoli proseguirà la corsa all’Europa, fronteggiando lo Spezia in trasferta, con diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Serie A. Contemporaneamente anche Udinese-Bologna, questa volta su Sky Sport 253. Alle 18 toccherà dunque ai campioni d’Italia dell’Inter, opposti questa volta alla Sampdoria, ancora su Sky Sport Serie A, mentre alle 20.45 bisognerà fare switch su DAZN, in tv su DAZN1, per il match tra Fiorentina e Lazio, in programma allo Stadio Artemio Franchi. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. L’emittente online avrà l’esclusiva anche sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) LaA di calcio 2021 è giunta alla sua giornata numero 35, che si aprirà già domani, sabato 8, alle ore 15, quando il Napoli proseguirà la corsa all’Europa, fronteggiando lo Spezia in trasferta, con diretta televisiva esclusiva su Sky SportA. Contemporaneamente anche Udinese-Bologna, questa volta su Sky Sport 253. Alle 18 toccherà dunque ai campioni d’Italia dell’Inter, opposti questa volta alla Sampdoria, ancora su Sky SportA, mentre alle 20.45 bisognerà fare switch su, in tv su1, per il match tra Fiorentina e Lazio, in programma allo Stadio Artemio Franchi. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. L’emittente online avrà l’esclusiva anche sul ...

