Quanto abbiamo smesso di parlare di Trump dai suoi ban sui social network (Di venerdì 7 maggio 2021) Da quando Facebook e Twitter gli hanno staccato la spina, l'ex presidente è sparito anche dal discorso pubblico, dicono i dati delle maggiori società di analisi dei social media (foto: Justin Sullivan/Getty ImagesÈ notizia di queste ore che Facebook – tramite il suo Oversight Board, il consiglio di sorveglianza sulla moderazione dei contenuti – ha ufficialmente confermato la squalifica a tempo indeterminato di Donald Trump dalla sua piattaforma: l'ex presidente rimarrà dunque fuori da una delle sue casse di risonanza principali, così come rimane fuori da Twitter e YouTube? Ma cosa è cambiato da quando l'idolo della nuova destra non c'è più? Beh, per cominciare ne parliamo molto meno: dati ottenuti da Record delle società di analisi dei social media Crowdtangle e Zignal Labs mostrano che l'ex commander-in-chief è praticamente sparito ...

