Pubblica amministrazione, Brunetta nomina un comitato per monitorare la digitalizzazione e la riforma in vista del Recovery (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il gruppo di lavoro sul piano di ripresa e resilienza, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha nominato anche un comitato consultivo per la transizione amministrativa per supportare le trasformazioni organizzative nella pa. Una sorta di "advisory board" composto da ventuno esperti e rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, autorità indipendenti, grandi aziende, associazioni del mondo imprenditoriale. Il comitato sosterrà il ministro nel monitorare la semplificazione dei processi legati alla digitalizzazione e alla complessiva riforma della pa, tassello cruciale per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. I componenti sono Piero Antonelli, direttore generale dell'Upi, Laura Aria, ...

