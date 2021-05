“Pene aumentate”. Stefano Cucchi, arrivata la sentenza: la decisione dei giudici poco fa (Di venerdì 7 maggio 2021) La sentenza della Corte d’assise d’appello è arrivata a 12 anni dai fatti. Sono state non solo confermate, ma aumentate le Pene per tre dei quattro carabinieri che uccisero Stefano Cucchi. Il 31enne romano fu arrestato il 15 ottobre del 2009 perché trovato in possesso di droga e dopo una settimana morì all’ospedale Pertini di Roma in seguito al pestaggio subito. Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale, un anno in più rispetto alla sentenza di primo grado. Quattro anni, invece, sono stati inflitti per falso al comandante della stazione Appia, Roberto Mandolini. In primo grado la condanna era stata di tre anni e 8 mesi. Infine è stata confermata la condanna a 2 anni e 6 mesi per Francesco Tedesco. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladella Corte d’assise d’appello èa 12 anni dai fatti. Sono state non solo confermate, maleper tre dei quattro carabinieri che uccisero. Il 31enne romano fu arrestato il 15 ottobre del 2009 perché trovato in possesso di droga e dopo una settimana morì all’ospedale Pertini di Roma in seguito al pestaggio subito. Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale, un anno in più rispetto alladi primo grado. Quattro anni, invece, sono stati inflitti per falso al comandante della stazione Appia, Roberto Mandolini. In primo grado la condanna era stata di tre anni e 8 mesi. Infine è stata confermata la condanna a 2 anni e 6 mesi per Francesco Tedesco. ...

