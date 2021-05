Nintendo Switch, sorpasso su Wii a rischio per la carenza di semiconduttori – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 8 maggio 2021) Nintendo Switch si prepara a superare Wii e a diventare la home console più venduta di sempre per la casa di Kyoto, ma la carenza di semiconduttori potrebbe rappresentare un ostacolo.. Nintendo Switch è lanciatissima e punta a superare i numeri totalizzati da Wii, imponendosi come la home console più venduta di sempre per la casa giapponese, ma la carenza di semiconduttori potrebbe rovinare i piani. Sebbene infatti Nintendo Switch abbia fatto segnare numeri da capogiro nell’ultimo report finanziario, con la concreta possibilità di superare PlayStation, Wii e PS3 entro la fine dell’anno, tale proposito potrebbe non concretizzarsi o incontrare … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di sabato 8 maggio 2021)si prepara a superare Wii e a diventare la homepiù venduta di sempre per la casa di Kyoto, ma ladipotrebbe rappresentare un ostacolo..è lanciatissima e punta a superare i numeri totalizzati da Wii, imponendosi come la homepiù venduta di sempre per la casa giapponese, ma ladipotrebbe rovinare i piani. Sebbene infattiabbia fatto segnare numeri da capogiro nell’ultimo report finanziario, con la concreta possibilità di superare PlayStation, Wii e PS3 entro la fine dell’anno, tale proposito potrebbe non concretizzarsi o incontrare … Notizie giochiRead More L'articolo ...

Advertising

NintendoItalia : Se il tuo colore preferito è il blu, allora non devi cercare più. Questo è il Nintendo Switch Lite che fa per te! - zazoomblog : Nintendo ha venduto oltre mezzo miliardo di console portatili dal GameBoy a Switch – NotiziaVideogiochi per PC e co… - PokeMillennium : Qualcuno ha detto Furry? In arrivo Winds of Change su Nintendo Switch #PokemonMillennium #NintendoSwitch… - sofixemhb : @onselenophile @tamaxki MELIAN DIO PORCO SONO SWITCH COME LA NINTENDO COME DEVO DIRVELO CHE I CAN TOPPARE SIA QUANDO MI PARE E PIACE - CeotechI : RT @CeotechI: NIS America è lieta di annunciare che Prinny Presents NIS Classics Volume 1 sarà disponibile su Nintendo Switch il 31 agosto… -