Nick | Luke | Patrick | con loro muore anche una parte di noi

(Di venerdì 7 maggio 2021) Premessa: questo articolo è scritto da una “ragazza” che negli anni ’80 era una teenager e nei ’90 poco più che ventenne. Cresciuta con Beverly Hills 90210, immedesimandomi nella Brenda che incredibilmente riusciva a conquistare il più bello e tenebroso del liceo, quel Dylan irresistibile, soffiandolo alle tante Kelly ben più fighe e appariscenti. Che è stata folgorata da Dirty Dancing e dalla improvvisa consapevolezza che fosse possibile che il ballerino-animatore più bello e affascinante (Johnny Castel-Swayze dei miei sogni) potesse accorgersi della ragazza intellettuale e anonima . E che ballava sulle note di Each Time You Break My Heart, perdendosi nelle labbra carnose e gli occhi verdi diKamen. Con la sua foto nel diario e i suoi jeans nell’armadio. Io sono tutte quelle ragazze di allora. Quella che quando...

Advertising

antoniettampa : @esperienzedvita Concordo su tutto e credo che gli autori siano più intelligenti di questo,non ci mostreranno mai u… - antoniettampa : June prima di Gilead amava Luke. Ma quella June è ormai morta. La June di Gilead ama Nick;hanno sofferto le stesse… - spacecyruz : l’unica eccezione è tom...però nick? luke? loki? leo? percy? robert? killian? le mie disney crush? PAZZESCO -

Ultime Notizie dalla rete : Nick Luke

SoloDonna

Avi Lerner , Boaz Davidson e Trevor Short saranno produttori esecutivi conLieberman di Red Sonja LLC eBarrucci di Dynamite Entertainment . Dorothy Canton parteciperà come produttrice ...... G - Gary Browne, G - Jeremy Morgan, F - Kelvin Martin, F -Maye, C - JaCorey Williams. Brindisi: G - Darius Thompson, G - D'Angelo Harrison, F - Josh Bostic, F - Derek Willis, C -...In occasione della recente dipartita di Nick Kamen anche Selvaggia Lucarelli ha deciso di dare il suo personale addio al cantante, modello e ...Per lei, per lui, per tutti: perché dare una chance ai capelli lunghi arancioni è cosa buona e giust Cosmopolitan ...