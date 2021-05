Napoli, torna il ritiro a Dimaro: ecco le date (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole di Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro Folgarida, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Il ritiro a Dimaro si farà presumibilmente dal 15 al 25 luglio, però aspettiamo l’ufficialità da parte dell’Apt. Sarà una sorta di ritorno alla normalità. Vorremmo impostare il ritiro provando a stare più vicino ai tifosi del Napoli che ci verranno a trovare, dobbiamo attrezzarci ad ogni eventualità sperando che la situazione della pandemia e dei vaccini ci faccia gestire in serenità. Abbiamo varie strategie da attuare prevedendo qualsiasi evenienza. A Carciato si dovrebbero disputare due amichevoli, così come il Napoli ci ha chiesto negli anni passati. I nomi degli avversari? Non lo so, presumibilmente con altre squadre che faranno il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole di Andrea Lazzaroni, sindaco diFolgarida, è intervenuto a Kiss Kiss: “Ilsi farà presumibilmente dal 15 al 25 luglio, però aspettiamo l’ufficialità da parte dell’Apt. Sarà una sorta di ritorno alla normalità. Vorremmo impostare ilprovando a stare più vicino ai tifosi delche ci verranno a trovare, dobbiamo attrezzarci ad ogni eventualità sperando che la situazione della pandemia e dei vaccini ci faccia gestire in serenità. Abbiamo varie strategie da attuare prevedendo qualsiasi evenienza. A Carciato si dovrebbero disputare due amichevoli, così come ilci ha chiesto negli anni passati. I nomi degli avversari? Non lo so, presumibilmente con altre squadre che faranno il ...

