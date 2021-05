La Nintendo Wii grande quanto un Game Boy

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Foto: StonedEdge – YouTube)Su YouTube è comparso un altro mirabile esempio di modifica creativa di una console del passato fino a ottenere un dispositivo ultra compatto e tascabile. Questa volta è toccato alla gloriosaWii finire sotto i ferri fino a trasformarsi in una sorta di versione trasparente e un po’ più spessa di unBoy Advance Sp. Nonostante la riprogettazione, è in grado di riprodurre i giochi con una fluidità e una potenza niente male.Wii non ha bisogno di presentazioni, è una delle console più di successo del brand nipponico, in grado di superare agevolmente le 100 milioni di unità in oltre dieci anni di vita operativa. Lo YouTube StonedEdge ne ha recuperata una e l’ha rivoltata completamente fino a ottenere un gadget che è stato chiamato Wii SPii proprio perché riprende il design a conchiglia con ...

