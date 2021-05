Justine Mattera | 50 anni in un libro | «Quello che pochi sanno»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 7 maggio 2021) La scrittura è arrivata al culmine di una carriera poliedrica, fatto di studio e di spettacolo, di ballo, recitazione e sport. «Da bambina, ho sempre nuotato. Perciò, non ero nuova alla sofferenza né al dolore», spiega Justine Mattera che, in occasione dei propri cinquant’anni, da compiersi il 7 maggio, ha deciso di regalarsi un libro, per ripercorrere quel che è stato e ancora sarà. Just Me (Cairo Editore 2021, pp. 160, euro 15), disponibile dal 6 maggio, è il racconto di un’esistenza straordinaria, germogliata ai margini di New York per fiorire poi in Italia, dove «ho sentito il richiamo del sangue». Justine Mattera la ripercorre per intero, legando ogni accadimento con il fil rouge della determinazione. «Credo di aver sempre avuto in me una parte di competitività. Preferisco morire che perdere», dice, lasciandosi scappare una risata. La stessa che tornerà nel ricordare ancora una volta la prima gara di Triathlon, disciplina scoperta a 46 anni. «Mediaset mi aveva offerto un programma sportivo, in cui avrei dovuto allenarmi per quella che poi sarebbe stata una mezza maratona. Filippa Lagerback, mia cara amica, mi ha poi passato uno show su BikeChannel di cui non avrebbe più potuto occuparsi. Allora, un’azienda mi ha proposto di provare il Triathlon. Mi sono allenata con i miei figli, ciclisti entrambi. Continuavo a cadere, in una pista piena di bambini. “Signora, sta bene?”, mi chiedevano. E io sono andata avanti. Nella prima parte di gara, poi, mi è venuta l’asma, credevo di morire. Invece, sono arrivata in fondo. Mi ha ubriacata quella sensazione, la consapevolezza di poter essere invincibile. Vorrei dirlo a tutti gli uomini e a tutte le donne, la vita non finisce con gli -anta».