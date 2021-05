Gli affari segreti in Serbia di Marco Zanni, l’uomo di Matteo Salvini (Di venerdì 7 maggio 2021) Il leghista è il capo del gruppo dei sovranisti al Parlamento europeo e membro della delegazione che tratta con il governo serbo il suo ingresso nell’Ue. Ma all’insaputa di Bruxelles è anche imprenditore a Belgrado attraverso una società estone Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 7 maggio 2021) Il leghista è il capo del gruppo dei sovranisti al Parlamento europeo e membro della delegazione che tratta con il governo serbo il suo ingresso nell’Ue. Ma all’insaputa di Bruxelles è anche imprenditore a Belgrado attraverso una società estone

