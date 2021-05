Coronavirus, il Regno Unito offrirà agli under 40 un’alternativa ad AstraZeneca. In Giappone scatta il lockdown soft per salvare le Olimpiadi (Di venerdì 7 maggio 2021) Regno Unito EPA/NEIL HALLCambia ancora la campagna vaccinale nel Regno Unito: alternativa ad AstraZeneca per gli under 40 Da Londra arrivano nuove raccomandazioni sul vaccino di AstraZeneca. Il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), organismo scientifico che consiglia e assiste l’esecutivo guidato da Boris Johnson sulla campagna vaccinale, ha deciso di offrire alle persone sotto i 40 anni un vaccino diverso da quello prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese. Secondo i dati aggiornati nel Regno Unito sono stati registrati non più di 242 casi di trombosi rara su 28,5 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca, ma la percentuale appare leggermente più elevata fra i più giovani. «Poiché i ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021)EPA/NEIL HALLCambia ancora la campagna vaccinale nel: alternativa adper gli40 Da Londra arrivano nuove raccomandazioni sul vaccino di. Il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), organismo scientifico che consiglia e assiste l’esecutivo guidato da Boris Johnson sulla campagna vaccinale, ha deciso di offrire alle persone sotto i 40 anni un vaccino diverso da quello prodotto dalla casa farmaceutica anglo-svedese. Secondo i dati aggiornati nelsono stati registrati non più di 242 casi di trombosi rara su 28,5 milioni di persone vaccinate con, ma la percentuale appare leggermente più elevata fra i più giovani. «Poiché i ...

