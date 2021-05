Avete mai visto dove vive Massimo Giletti? La villa dove abita sembra uscita da una favola (Di venerdì 7 maggio 2021) Avete mai visto dove vive Massimo Giletti? La sua villa immersa in un luogo tranquillo, sembra davvero uscita da una favola Massimo Giletti (Gettyimages)Andare a spulciare nella vita privata dei personaggi famosi, è diventata una delle attività più diffuse sul web. Certo, oggi i social aiutano anche a conoscere gli aspetti più nascosti della vita di un vip, ma è anche vero che non tutto viene mostrato. Ed allora le persone si armano di pc (o di smartphone, di questi tempi) e vanno alla ricerca di succulente indiscrezioni, scatti particolari e quant’altro. Tra le cose che più incuriosiscono gli internauti ci sono senza dubbio le abitazioni volti noto ... Leggi su kronic (Di venerdì 7 maggio 2021)mai? La suaimmersa in un luogo tranquillo,davveroda una(Gettyimages)Andare a spulciare nella vita privata dei personaggi famosi, è diventata una delle attività più diffuse sul web. Certo, oggi i social aiutano anche a conoscere gli aspetti più nascosti della vita di un vip, ma è anche vero che non tutto viene mostrato. Ed allora le persone si armano di pc (o di smartphone, di questi tempi) e vanno alla ricerca di succulente indiscrezioni, scatti particolari e quant’altro. Tra le cose che più incuriosiscono gli internauti ci sono senza dubbio lezioni volti noto ...

Advertising

borghi_claudio : Siete sfaccendati? Scappati di casa? Avete provato con i girotondi, con i meetup ma siete così scarsi che nemmeno l… - redazioneiene : Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e… - redazioneiene : Gelosia level…? Ecco @14Adua Rosalinda come non l’avete mai vista! Lo scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga… - attilasarti : RT @MaleficoRojo: Avete notato che #Fratoianni non parla mai del #centrodestra ma va solo contro #Renzi? Qualcuno bravo mi può spiegare que… - annainrome : RT @Ales_1981: Sono sempre gli altri a non capirci un cazzo, certa gente un esame di coscienza non se lo fa mai, c’avete fatto caso? -