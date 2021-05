Ascolti TV | Giovedì 6 Maggio 2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Un Passo dal Cielo 6 Nella serata di ieri, Giovedì 6 Maggio 2021, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Felicissima Sera – Il Meglio Di ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Diretta Gol di Europa League segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Conversazione con Francesco su Vizi e Virtù ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Criminal Minds registra ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Un Passo dal Cielo 6 Nella serata di ieri,, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Felicissima Sera – Il Meglio Di ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Diretta Gol di Europa League segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Conversazione con Francesco su Vizi e Virtù ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Criminal Minds registra ...

Advertising

fabiofabbretti : #UnPassoDalCielo6 sale a quasi 4,9 milioni (21.8% di share) contro il meglio di #FelicissimaSera (11%). Bene… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Giovedì 6 Maggio 2021. Un Passo dal Cielo 21.8%, il meglio di Pio e Amedeo si ferma all'11% - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 6 maggio 2021: Un passo dal cielo 6, Felicissima sera, Amore Criminale, Piazzapulita, dati Audit… - MioWid : RT @domenicosaretto: #6maggio #Giovedì #Pasqua2021 #TwittoVangelo. A me pare che qui Gesù parli a noi suoi discepoli —senza nominarlo— dell… - anna74masia : @IsolaDeiFamosi da Dilei ' com'è noto, la puntata dell isola dei famosi non andrà in onda giovedì 6 maggio bensì ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Giovedì Amore Criminale 2021 stasera in tv: la storia di Rosa Landi, le anticipazioni della puntata di oggi con Veronica Pivetti Amore criminale : gli ascolti dello scorso giovedì Già dal primo anno di nascita Amore Criminale ha riscosso buoni risultati in termini di share, con una media del 16% e picchi del 30% . Il successo ...

Un passo dal cielo 6: le anticipazioni della sesta puntata ... Enrico Ianniello e Giusy Buscemi , che continua a reggere bene con ascolti intorno ai 5 milioni a ... Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 6 maggio. Un passo dal cielo 6, le ...

Ascolti tv giovedì 6 maggio: Un passo dal cielo 6, Felicissima sera il meglio di, Piazzapulita TPI Amore criminale : glidello scorsoGià dal primo anno di nascita Amore Criminale ha riscosso buoni risultati in termini di share, con una media del 16% e picchi del 30% . Il successo ...... Enrico Ianniello e Giusy Buscemi , che continua a reggere bene conintorno ai 5 milioni a ... Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda6 maggio. Un passo dal cielo 6, le ...