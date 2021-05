Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 09:45 (Di giovedì 6 maggio 2021) Viabilità 6 MAGGIO 2021 ORE 09.35 – TOMMASO RENZI BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO DEI RALLENTAMETNI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SPOSTIMOCI SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN SINISTRO STRADALE TROVIAMO L TRAFFICO INCOLONNATO TRA CINQUE PODERI E POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)6 MAGGIOORE 09.35 – TOMMASO RENZI BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO DEI RALLENTAMETNI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SPOSTIMOCI SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN SINISTRO STRADALE TROVIAMO L TRAFFICO INCOLONNATO TRA CINQUE PODERI E POMEZIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI ...

Trigoria, motociclista "morto per le buche e gli avvallamenti" ... spetti al Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture", uno degli organi istituzionali della Citta Metropolitana . Al vertice di entrambe, Roma Capitale e Città Metropolitana, c'è la sindaca ...

