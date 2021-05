Uomini e Donne, anticipazioni 6 maggio: Elisabetta e Luca chiudono la conoscenza (Di giovedì 6 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 6 maggio: si prevede una grande puntata. Uomini e Donne, anticipazioni 6 maggio: Elisabetta “saluta” Luca Nuovo addio questo pomeriggio a “Uomini e Donne“. Avverrà tra una discussa coppia del Trono Over: Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. In particolare sarà la dama a decidere di chiudere col cavaliere. Tina Cipollari e Gianni Sperti la sosterranno. Non si sa ancora il motivo la decisione di Elisabetta. Alcune fonti ipotizzano che lui non dimostri reale interesse e l’abbia finto solo per stare in TV: sarà così? Isabella ha chiuso con Giovanni L’appuntamento di ieri si è concluso con Isabella Ricci che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 6 maggio 2021): si prevede una grande puntata.“saluta”Nuovo addio questo pomeriggio a ““. Avverrà tra una discussa coppia del Trono Over:Simone eCenerelli. In particolare sarà la dama a decidere di chiudere col cavaliere. Tina Cipollari e Gianni Sperti la sosterranno. Non si sa ancora il motivo la decisione di. Alcune fonti ipotizzano che lui non dimostri reale interesse e l’abbia finto solo per stare in TV: sarà così? Isabella ha chiuso con Giovanni L’appuntamento di ieri si è concluso con Isabella Ricci che ...

