(Di giovedì 6 maggio 2021) “Raccoglieremo le 500milanecessarie con i Radicali per una serie di quesitiresponsabilità penale dei giudici, perché qualunque lavoratore che sbaglia paga, e poi separazione delle carriere e abolizione della Severino”. Lo dice Matteo, ospite di Porta a porta, in onda stasera, annunciando una iniziativa referendaria con i radicali.

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Un altro dispetto di Salvini al Governo: 'Raccogliamo firme sulla giustizia' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Un altro dispetto di Salvini al Governo: 'Raccogliamo firme sulla giustizia' - GCappellazz : RT @HuffPostItalia: Un altro dispetto di Salvini al Governo: 'Raccogliamo firme sulla giustizia' - HuffPostItalia : Un altro dispetto di Salvini al Governo: 'Raccogliamo firme sulla giustizia' - Teresa02247224 : RT @tsmellony: @Dedalus12470353 @Poesiaitalia @MariaGloriaDiM2 @LizadiGennaro @ilva87161350 @GranchiTatiana Punta i piedi e vivi. Potrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : altro dispetto

Orizzonte Scuola

Inviata da Diego Pizzorno - "Minorati psicofisici" (così, adei ghirigori, recitano i contratti di lavoro dei docenti di sostegno), certificazioni BES ... sono anch'io del numero, se non...... in questa regione, ha minori opportunità di cura rispetto a un. Questo successo europeo va ... che con il loro impegno hanno permesso di concludere il percorso nei tempi prestabiliti a...“Raccoglieremo le 500mila firme necessarie con i Radicali per una serie di quesiti sulla giustizia, sulla responsabilità penale dei giudici, perché qualunque lavoratore che sbaglia paga, e poi separaz ...Mercoledì c’è stata la grande festa ad Appiano Gentile con le foto, i brindisi e gli abbracci tra il presidente Steven Zhang e Antonio Conte, ...