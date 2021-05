Advertising

fattoquotidiano : Milano, traffico illecito di rifiuti e spaccio: disposto l’abbattimento di un campo nomadi. 33 arresti e 45 sequest… - poliziadistato : #pernondimenticare Roberto Mancini, sostituto commissario medaglia d'oro valor civile. Tra i primi a indagare sul t… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Milano, traffico di rifiuti: sequestrata cava, 2 arresti e 3 denunce - Gazzettadmilano : Traffico di rifiuti, Carabinieri Forestali arrestano 2 persone. - ansa_lombardia : Traffico di rifiuti, sequestrata cava -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico rifiuti

Due persone sono state arrestate e tre denunciate, stamani, a Milano, nell'ambito di un'indagine su undiche ha portato anche al sequestro di una cava nella zona Sud - Ovest della metropoli. I due, entrambi residenti in provincia di Milano, sono stati posti ai domiciliari a seguito di ...In particolare, per una delle società è stato disposto il sequestro dell'intero compendio aziendale costituito da una cava e da un impianto di trattamento dinella zona sud - ovest di Milano. ...Operazioen dei Carabinieri forestali coordinati dalla Dda di Milano, contetsta anche l'aggravante dell'agevolazione di attività di stampo mafioso ...Due persone sono state arrestate e tre denunciate, stamani, a Milano, nell'ambito di un'indagine su un traffico di rifiuti che ha portato anche al sequestro di una cava nella zona Sud-Ovest della metr ...