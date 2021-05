Sequestrati 50 milioni di mascherine pericolose (Di giovedì 6 maggio 2021) I Finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia hanno recuperato e posto sotto sequestro altri 50 milioni di mascherine fornite dalla prima struttura commissariale per la gestione della crisi pandemica alle Regioni e da queste distribuite alle strutture sanitarie e alle amministrazioni pubbliche. In alcuni casi la capacità filtrante è risultata essere addirittura dieci volte inferiore rispetto a quanto dichiarato. abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) I Finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia hanno recuperato e posto sotto sequestro altri 50difornite dalla prima struttura commissariale per la gestione della crisi pandemica alle Regioni e da queste distribuite alle strutture sanitarie e alle amministrazioni pubbliche. In alcuni casi la capacità filtrante è risultata essere addirittura dieci volte inferiore rispetto a quanto dichiarato. abr/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

_Carabinieri_ : Cremona: #Carabinieri arrestano 12 persone per furto d’auto, ricettazione e riciclaggio. La banda si era specializz… - GDF : #GDF #Rovigo: 21 indagati per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Sequestrati beni per circa 47 milioni di euro.… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? #Beni per 200 milioni di euro sono stati #sequestrati a scopo preventivo dalla Guardia di finanza di #Catanzaro, coordinata… - pary1977 : RT @michelelanzo: Sequestrati altri 50 milioni di mascherine non a norma, 300 milioni di euro per carta igienica usata per filtrare il viru… - CorriereCitta : Sequestrati 50 milioni di mascherine pericolose -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati milioni Guardia di finanza, Roma: sequestrati oltre 240 mila occhiali da sole non sicuri Guardia di finanza, Roma: sequestrati oltre 240 mila occhiali da sole. I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego , durante un'... con un valore sul mercato di oltre 2 milioni di euro. Ne è seguita la ...

Catanzaro, riciclaggio: sequestrati beni per 200 milioni a imprenditori Lobello Beni per un valore di oltre 200 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, coordinati dalla locale Procura Antimafia, a carico dell'imprenditore catanzarese Antonio Lobello e dei ...

Gorizia, sequestrati altri 50 milioni di mascherine in Italia - Italia Agenzia ANSA Gorizia, sequestrati dalla Gdf 50 milioni di mascherine (LaPresse) Sequestrati 50 milioni di mascherine dai finanzieri del comando provinciale di Gorizia. Si tratta di Dpi forniti dalla struttura commissariale e distribuiti nelle prime fasi dell'emergenza ...

Crotone, sequestrati 18 bungalow in un lido: nove indagati Diciotto bungalow del Lido degli Scogli di Crotone, destinati a struttura ricettiva, sono stati sequestrati dai carabinieri. Nove sono le persone indagate a vario titolo: dal committente dei lavori a ...

Guardia di finanza, Roma:oltre 240 mila occhiali da sole. I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego , durante un'... con un valore sul mercato di oltre 2di euro. Ne è seguita la ...Beni per un valore di oltre 200di euro sono statidai finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, coordinati dalla locale Procura Antimafia, a carico dell'imprenditore catanzarese Antonio Lobello e dei ...(LaPresse) Sequestrati 50 milioni di mascherine dai finanzieri del comando provinciale di Gorizia. Si tratta di Dpi forniti dalla struttura commissariale e distribuiti nelle prime fasi dell'emergenza ...Diciotto bungalow del Lido degli Scogli di Crotone, destinati a struttura ricettiva, sono stati sequestrati dai carabinieri. Nove sono le persone indagate a vario titolo: dal committente dei lavori a ...