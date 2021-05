Salvini: “Gli italiani chiedono solo di poter tornare a lavorare e a vivere” (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA – “Il Pd è ossessionato dal “Metodo Salvini” (cit.), dalle aperture che la Lega ha voluto anticipare al 26 aprile (contro chi voleva tenere tutto chiuso) e dalla revisione dell’insensato coprifuoco a metà maggio (contro chi non voleva parlarne prima di luglio). Sarò ben lieto di essere giudicato dagli italiani: possono continuare finché credono con le provocazioni quotidiane, non lasceremo campo libero alla sinistra nel governo del Paese”. Così sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), che aggiunge: “Gli italiani non chiedono Ius Soli e scontri ideologici, chiedono solo, dopo tanti sacrifici e con i dati sanitari in continuo miglioramento, di poter tornare a lavorare e a ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA – “Il Pd è ossessionato dal “Metodo” (cit.), dalle aperture che la Lega ha voluto anticipare al 26 aprile (contro chi voleva tenere tutto chiuso) e dalla revisione dell’insensato coprifuoco a metà maggio (contro chi non voleva parlarne prima di luglio). Sarò ben lieto di essere giudicato dagli: possono continuare finché credono con le provocazioni quotidiane, non lasceremo campo libero alla sinistra nel governo del Paese”. Così sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo(foto), che aggiunge: “GlinonIus Soli e scontri ideologici,, dopo tanti sacrifici e con i dati sanitari in continuo miglioramento, die a ...

