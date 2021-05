Resident Evil Village | salvataggi cross-gen da PS4 a PS5 confermati – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 6 maggio 2021)supporta i-gen da PS4 a PS5: ora abbiamo la conferma ufficiale.. Tramite una segnalazione di MP1ST abbiamo modo di scoprire che, il più recente capitolo della serie horror di Capcom, supporta i-gen da PS4 a PS5. Questo significa che se iniziate a giocare sulladi vecchia generazione di Sony, potrete poi portare i vostri progressi su PS5 senza problemi. Per poter spostare i vostri dati dio da PS4 a PS5, in ogni caso, dovete avere istallato il gioco su PlayStation 4, in quanto lo spostamento dei dati deve … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo...

... in maniera del tutto simile a quanto fatto in precedenza con la serie di GTA , con quella di Final Fantasy , passando anche per il franchise di, la saga di Tomb Raider e, ultima ma ...Village giocato in diretta alle 14! In compagnia di Riccardo Cantù. I combattimenti, soprattutto in modalità di fuoco manuale, sono stati tutti più che soddisfacenti e appaganti, ...A poche ore dalla commercializzazione di Resident Evil Village non sono ancora chiare le tempistiche di apertura dei server multiplayer di ReVerse ...CAPCOM ha rilasciato il trailer di lancio per RESIDENT EVIL VILLAGE, in arrivo domani su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, XB1 e PC.