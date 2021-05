Pagazzano, tragedia in cantiere: muore a 46 anni schiacciato da un oggetto (Di giovedì 6 maggio 2021) Tragico infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì in un cantiere di largo Canova a Pagazzano. Poco dopo le 10 un uomo di 46 anni ha perso la vita. La dinamica esatta è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni fornite dal personale sanitario intervenuto sul posto, il 46enne è morto schiacciato da un oggetto caduto dall’alto. Inutile l’intervento dei medici a bordo di un’ambulanza e un’automedica: l’uomo era già deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Tragico infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì in undi largo Canova a. Poco dopo le 10 un uomo di 46ha perso la vita. La dinamica esatta è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni fornite dal personale sanitario intervenuto sul posto, il 46enne è mortoda uncaduto dall’alto. Inutile l’intervento dei medici a bordo di un’ambulanza e un’automedica: l’uomo era già deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

