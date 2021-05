Orti comunali gestiti dai cittadini: la vittoria di Bacoli (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Il comune di Bacoli ha messo a disposizione dei cittadini degli Orti comunali da coltivare e curare per uso familiare. Un’iniziativa accolta con molto entusiasmo dai bacolesi che fanno del bene a loro stessi ed anche il territorio. Il tutto si svolge presso Villa Cerillo. Questo luogo era, solo pochi mesi fa, un territorio degradato e abbandonato da tutti. In questo modo però il sindaco Della Ragione è riuscito a dargli una nuova vita ed ha dato il via a questo che è un evento promotore di tanti altri. Queste le parole del primo cittadino di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione sugli Orti comunali concessi ai cittadini ad uso familiare, sulla propria pagina facebook: “Ecco gli Orti sociali ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Il comune diha messo a disposizione deideglida coltivare e curare per uso familiare. Un’iniziativa accolta con molto entusiasmo dai bacolesi che fanno del bene a loro stessi ed anche il territorio. Il tutto si svolge presso Villa Cerillo. Questo luogo era, solo pochi mesi fa, un territorio degradato e abbandonato da tutti. In questo modo però il sindaco Della Ragione è riuscito a dargli una nuova vita ed ha dato il via a questo che è un evento promotore di tanti altri. Queste le parole del primo cittadino diJosi Gerardo Della Ragione sugliconcessi aiad uso familiare, sulla propria pagina facebook: “Ecco glisociali ...

Advertising

anteprima24 : ** Orti comunali gestiti dai cittadini: la vittoria di Bacoli ** - FrankZanata : RT @bobinetv: .@ComunediAosta: riaperte le domande per gli orti comunali #valledaosta #amministrazione - - laregione : Locarno: un parco al Passetto e 16 orti comunali - bobinetv : .@ComunediAosta: riaperte le domande per gli orti comunali #valledaosta #amministrazione - - AostaNews24 : Dal 3 al 12 maggio al via la nuova procedura di assegnazione degli orti comunali di Aosta -

Ultime Notizie dalla rete : Orti comunali Musei, Bologna riparte con i 60 e più eventi di Art City. Da Paladino, a Pazienza e Samorì, il meglio delle mostre in calendario A Bologna la riapertura dei musei coincide con una grande festa dell'arte diffusa nell'intera città, dalle sale espositive tradizionali alle piazze, ai giardini, agli orti comunali, in un calendario che tiene insieme una sessantina di eventi, tra mostre, installazioni, performance. È così che va in scena Art City, la manifestazione che tradizionalmente si svolge in ...

Battirame 11, un'oasi in periferia per l'alta cucina Tutte queste aree hanno contribuito a rendere Bologna una delle città con il patrimonio di orti comunali tra i più estesi d'Italia.

Orti comunali gestiti dai cittadini: la vittoria di Bacoli anteprima24.it Bellinzago Lombardo avrà un pozzo di prima falda nel Centro Sportivo L’Amministrazione di Bellinzago Lombardo ha comunicato che Cap Holding, società che ha in capo la gestione idrica del territorio, ha dato avvio alle opere per la realizzazione di un pozzo di prima fal ...

Sistema museale: la Toscana si riaccende! A Firenze riaprono Palazzo Medici Riccardi, l’Orto botanico e il Museo di Geologia e Paleontologia Venerdì 7 maggio 2021, finalmente, Palazzo Medici Riccardi riapre le sue porte al pubblico e lo fa co ...

A Bologna la riapertura dei musei coincide con una grande festa dell'arte diffusa nell'intera città, dalle sale espositive tradizionali alle piazze, ai giardini, agli, in un calendario che tiene insieme una sessantina di eventi, tra mostre, installazioni, performance. È così che va in scena Art City, la manifestazione che tradizionalmente si svolge in ...Tutte queste aree hanno contribuito a rendere Bologna una delle città con il patrimonio ditra i più estesi d'Italia.L’Amministrazione di Bellinzago Lombardo ha comunicato che Cap Holding, società che ha in capo la gestione idrica del territorio, ha dato avvio alle opere per la realizzazione di un pozzo di prima fal ...A Firenze riaprono Palazzo Medici Riccardi, l’Orto botanico e il Museo di Geologia e Paleontologia Venerdì 7 maggio 2021, finalmente, Palazzo Medici Riccardi riapre le sue porte al pubblico e lo fa co ...