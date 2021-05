Morto Paulo Gustavo, l’attore comico è deceduto dopo due mesi in terapia intensiva per il Covid: aveva 42 anni (Di giovedì 6 maggio 2021) Addio a Paulo Gustavo. Il 42enne celebre attore comico brasiliano è Morto dopo un ricovero in terapia intensiva di quasi due mesi dovuto al Covid. Per capire la portata del lutto nazionale di cui parliamo basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram dove aveva raccolto 17 milioni di follower. Gustavo, omosessuale dichiarato fin dall’adolescenza, sposato di recente con un dermatologo, padre di due gemelli avuti da madre surrogata, aveva iniziato la sua carriera d’attore in teatro e nel 2004 aveva avuto l’intuizione dell’intera carriera inventandosi il personaggio di Dona Herminia, protagonista della commedia Surto. Nel 2005 Gustavo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Addio a. Il 42enne celebre attorebrasiliano èun ricovero indi quasi duedovuto al. Per capire la portata del lutto nazionale di cui parliamo basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram doveraccolto 17 milioni di follower., omosessuale dichiarato fin dall’adolescenza, sposato di recente con un dermatologo, padre di due gemelli avuti da madre surrogata,iniziato la sua carriera d’attore in teatro e nel 2004avuto l’intuizione dell’intera carriera inventandosi il personaggio di Dona Herminia, protagonista della commedia Surto. Nel 2005...

Ultime Notizie dalla rete : Morto Paulo Brasile, morto per Covid a 42 anni il celebre attore Paulo Gustavo Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros era sposato con il dermatologo Thales Bretas. La coppia aveva due figli di un anno, nati da madri surrogate. Anche il presidente Jair Bolsonaro , criticato ...

Brasile, morto per Covid a 42 anni il celebre attore Paulo Gustavo Rai News Inchiesta sull’Rsa di Civitavecchia: «Verità sulla morte di mio padre» Alessandro Pierini ha perso il papà Ivo il 10 aprile del 2020, era tra gli anziani ospiti della residenza trasformata in Covid Hospital dove si contagiarono 42 persone e ne morirono 22. La proroga del ...

Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros era sposato con il dermatologo Thales Bretas. La coppia aveva due figli di un anno, nati da madri surrogate. Anche il presidente Jair Bolsonaro, criticato...