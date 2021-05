LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: CONYEDO VOLA A TOKYO!!! Vittoria col brivido contro Bataev! (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52: Il successo di misura del rumeno Saritov ai danni dell’ucraino Andriitsev: 3-2 e Romania ai Giochi 19.44: Ora la seconda semifinale/finale: di fronte l’ucraino Andriitsev e il rumeno Saritov 19.43: Saranno almeno due gli italiani a Tokyo nella Lotta! Entrambi nella libera per ora: CONYEDO e Chamizo. Eguagliato il contingente di Rio quando andarono Chamizo e Timoncini 19.41: SDi era complicato tutto per CONYEDO che ha mantenuto sangue freddo quando gli sono stati tolti tre punti di un’azione e quando sono arrivati i due punti del bulgaro. Bravissimo l’azzurro nel finale a non dare la possibilità all’avversario di attaccarlo 19.40: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CONYEDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’ QUALIFICAZIONE OLIMPICA PER ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52: Il successo di misura del rumeno Saritov ai danni dell’ucraino Andriitsev: 3-2 e Romania ai Giochi 19.44: Ora la seconda semifinale/finale: di fronte l’ucraino Andriitsev e il rumeno Saritov 19.43: Saranno almeno due gli italiani a Tokyo nella! Entrambi nella libera per ora:e Chamizo. Eguagliato il contingente di Rio quando andarono Chamizo e Timoncini 19.41: SDi era complicato tutto perche ha mantenuto sangue freddo quando gli sono stati tolti tre punti di un’azione e quando sono arrivati i due punti del bulgaro. Bravissimo l’azzurro nel finale a non dare la possibilità all’avversario di attaccarlo 19.40: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’ QUALIFICAZIONE OLIMPICA PER ...

Advertising

forza_lotta : RT @Carmelo_Ct89: Chi andrà ad insultare Donnarumma nella live di twitch, lo dico senza problemi, è un coglione. E farà solo il male del Mi… - live_messina : GIOSTRA - Market droga arrestate 39 persone a Messina, lotta per predominio a colpi fucile. I nomi e i dettagli del… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: L'Atalanta in 10 pareggia 1-1 col Sassuolo e perde 2 punti nella lotta Champions: Muriel sbaglia un rigore #SassuoloAtalanta… - Formula1WM : Giro 63/66 - Ricciardo si avvicina tantissimo a Sainz... e Leclerc si avvicina a Norris. Bella lotta tra McLaren e… - Fprime86 : RT @cmdotcom: L'Atalanta in 10 pareggia 1-1 col Sassuolo e perde 2 punti nella lotta Champions: Muriel sbaglia un rigore #SassuoloAtalanta… -