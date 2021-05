Lezioni americane (Di giovedì 6 maggio 2021) L’annuncio di Biden sui brevetti legati ai vaccini anticovid è una splendida notizia. Da molti mesi ormai oltre 150 Paesi guidati da India e Sud Africa pongono il tema della sospensione dei brevetti in sede di Wto sostenuti dalla mobilitazione di milioni di cittadini che in tutto il mondo si battono per affermare un principio tanto semplice quanto radicale: nessun profitto sulla pandemia. E’ bene ricordare che la possibilità di sospendere temporaneamente l’efficacia dei brevetti è espressamente prevista nei trattati che regolano la materia a livello globale di fronte a situazioni di particolare emergenza. Ed è evidente che la situazione mondiale di fronte alla pandemia Covid è una situazione di straordinaria emergenza. Milioni di morti, centinaia di milioni di persone contagiate, sistemi sanitari al collasso un po’ dovunque e una pesantissima crisi economica e sociale ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) L’annuncio di Biden sui brevetti legati ai vaccini anticovid è una splendida notizia. Da molti mesi ormai oltre 150 Paesi guidati da India e Sud Africa pongono il tema della sospensione dei brevetti in sede di Wto sostenuti dalla mobilitazione di milioni di cittadini che in tutto il mondo si battono per affermare un principio tanto semplice quanto radicale: nessun profitto sulla pandemia. E’ bene ricordare che la possibilità di sospendere temporaneamente l’efficacia dei brevetti è espressamente prevista nei trattati che regolano la materia a livello globale di fronte a situazioni di particolare emergenza. Ed è evidente che la situazione mondiale di fronte alla pandemia Covid è una situazione di straordinaria emergenza. Milioni di morti, centinaia di milioni di persone contagiate, sistemi sanitari al collasso un po’ dovunque e una pesantissima crisi economica e sociale ...

