Legge Zan | il centrodestra dice la sua E i democratici vanno nel pallone

(Di giovedì 6 maggio 2021) "Ilha le idee chiare. Vuole affossare il ddl Zan . Ma noi? Siamo il partito di Fedez ? Bene, allora si va in Aula, assumendosene tutti i rischi. Altrimenti si resta in commissione e si ...

...in commissione e si cerca di cambiare il testo dellasull'omofobia. È Letta che deve prendere una decisione". Lo sfogo del senatore dem, per ora, è privo di risposte. La battaglia sul ddl" ...Cosa pensa del ddl? Marrazzo : "Lacontro l'omotransfobia, è unache affronta temi urgenti e che ha recepito istanze importanti e riprende molti articoli suggeriti anche da me, ...Alessandro Cecchi Paone viaggia a due velocità sul monologo di Pio e Amedeo. Da un lato ne apprezza la qualità e la costruzione del varietà: “È un prodotto curatissimo con ospiti di Serie A”, ma dall’ ...Per la rubrica Il bianco e il nero abbiamo sentito le opinioni di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay, e della giornalista Marina Terragni ...