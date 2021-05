Inter, Lautaro: “Vicino al Barcellona in passato” (Di giovedì 6 maggio 2021) Inter, parla l’attaccante argentino. “Sono stato a un passo dai catalani ma restare all’Inter si è rivelata la scelta giusta” Arrivato all’Inter nel luglio 2018, Lautaro Martinez è uno dei volti della squadra di Antonio Conte con ben 15 gol e 8 assist in campionato. In un’Intervista a ESPN Argentina la punta ha raccontato le sue sensazioni e svelato un retroscena di mercato quando è stato Vicino a vestire la maglia del Barcellona. Il membro della LULA dice:”Abbiamo vinto lo scudetto dimostrando di essere i migliori. Superando la concorrenza di Cristiano Ronaldo e non solo, lavorando al fianco di persone come Zanetti poi…” ha detto Lautaro. Aggiungendo: “Ho 23 anni, sto facendo quello che mi piace, vesto la maglia gloriosa dell’Inter e ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 6 maggio 2021), parla l’attaccante argentino. “Sono stato a un passo dai catalani ma restare all’si è rivelata la scelta giusta” Arrivato all’nel luglio 2018,Martinez è uno dei volti della squadra di Antonio Conte con ben 15 gol e 8 assist in campionato. In un’vista a ESPN Argentina la punta ha raccontato le sue sensazioni e svelato un retroscena di mercato quando è statoa vestire la maglia del. Il membro della LULA dice:”Abbiamo vinto lo scudetto dimostrando di essere i migliori. Superando la concorrenza di Cristiano Ronaldo e non solo, lavorando al fianco di persone come Zanetti poi…” ha detto. Aggiungendo: “Ho 23 anni, sto facendo quello che mi piace, vesto la maglia gloriosa dell’e ...

Advertising

FcInterNewsit : Lautaro: 'Sono stato davvero vicino al Barça, ne parlavo con Messi. Ma restare all'Inter è stata la scelta giusta' - OptaPaolo : 34 - Gli unici giocatori dell’Inter scesi in campo in tutte le prime 34 giornate di questa Serie A sono Handanovic… - OptaPaolo : 9 - L’Inter è la squadra di questa Serie A che conta più giocatori con almeno 3 gol segnati (ben 9): Lukaku, Lautar… - Enzovit : Inter, Lautaro: 'Vicino al Barcellona in passato' - Damiano__89 : RT @marifcinter: Lautaro: “Sono stato vicino al Barcellona. Molto vicino. Ma loro avevano problemi economici, non è andata in porto e sono… -