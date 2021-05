Hacker e smartworking, con il Covid un attacco a settimana (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ultimo caso risale alla settimana scorsa: una grossa società per azioni lombarda si è vista «sequestrare» i server con tutti i dati da parte di anonimi (ovviamente) Hacker, che hanno chiesto in cambio, per «liberarli», un corrispettivo in bitcoin pari a quattro milioni di euro. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 maggio 2021) L’ultimo caso risale allascorsa: una grossa società per azioni lombarda si è vista «sequestrare» i server con tutti i dati da parte di anonimi (ovviamente), che hanno chiesto in cambio, per «liberarli», un corrispettivo in bitcoin pari a quattro milioni di euro.

Ultime Notizie dalla rete : Hacker smartworking Attacco informatico all'Agenzia spaziale giapponese, Tokyo accusa la Cina ...hacker cinesi. L'attacco sarebbe avvenuto sfruttando le vulnerabilità di Pulse Secure, tipologia di software diventato un obiettivo privilegiato in seguito al ricorso massiccio allo smartworking in ...

Governo, difesa e finanza. Hacker cinesi in azione in Usa ed Europa ...difesa e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti e in Europa sono state per mesi degli hacker ...di software diventato un obiettivo privilegiato in seguito al ricorso massiccio allo smartworking in ...

Hacker e smartworking, con il Covid un attacco a settimana L'Eco di Bergamo Hacker e smartworking, con il Covid un attacco a settimana L’ultimo caso risale alla settimana scorsa: una grossa società per azioni lombarda si è vista «sequestrare» i server con tutti i dati da parte di anonimi (ovviamente) hacker, che hanno chiesto in camb ...

I dati dei dipendenti del Ministero del Lavoro erano liberamente scaricabili E’ stata identificato un bug nel sistema smartworking del Ministero del Lavoro . Le misure, che il Decreto Riaperture ha appena prorogato fino al 31 luglio del 2021, prevedono l’utilizzo di una proce ...

