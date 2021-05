Gabriele Muccino contro i David: “Sono uscito dalla giuria” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il regista Gabriele Muccino ha confermato su Twitter la rottura definitiva con i David di Donatello, che ha più volte aspramente criticato. Il regista Gabriele Muccino ha confermato su Twitter la rottura definitiva con i David di Donatello, che ha più volte aspramente criticato. Nelle scorse settimane aveva ripetutamente messo in discussione il valore attuale del premio che, a detta sua, danneggia il cinema italiano ricompensando film che il pubblico non conosce, e oggi ha sancito definitivamente la fine di un rapporto sempre più conflittuale. Oltre a non proporre più i propri film nelle categorie di regia e sceneggiatura, non voterà per gli altri premi. "Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che un tempo era il … Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Il registaha confermato su Twitter la rottura definitiva con idi Donatello, che ha più volte aspramente criticato. Il registaha confermato su Twitter la rottura definitiva con idi Donatello, che ha più volte aspramente criticato. Nelle scorse settimane aveva ripetutamente messo in discussione il valore attuale del premio che, a detta sua, danneggia il cinema italiano ricompensando film che il pubblico non conosce, e oggi ha sancito definitivamente la fine di un rapporto sempre più conflittuale. Oltre a non proporre più i propri film nelle categorie di regia e sceneggiatura, non voterà per gli altri premi. "Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che un tempo era il …

