F1 | Charles Leclerc | “In Spagna capiremo dove siamo | non sono preoccupato per i problemi di gomme avuti a Portimao”

Il monegasco Charles Leclerc è pronto per calarsi nell'abitacolo della sua Ferrari SF21 e lanciare il guanto di sfida. Il GP del Portogallo non è stato esaltante e il sesto posto finale alle spalle anche della McLaren di Lando Norris non faceva parte dei piani della vigilia. Un weekend un po' tormentato per Charles che ha fatto fatica a trovare velocità nelle qualifiche, facendo un po' meglio in corsa, ma non avendo la prestazione sufficiente per stare davanti al britannico del team di Woking. In particolare, a far suonare il campanello d'allarme lungo i saliscendi lusitani sono stati i problemi con le gomme medie. L'eccessivo degrado delle mescole ha portato a porsi delle domande sul grip meccanico di cui è dotata la monoposto di Maranello.

