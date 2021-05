Eutanasia: Lega, 'su nomina relatori ennesima forzatura' (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Anche oggi in seduta congiunta delle commissioni Giustizia e Affari sociali per il riavvio della discussione generale sul fine vita i presidenti delle due commissioni hanno ignorato completamente il centrodestra e sostituito uno dei due relatori con un deputato della stessa compagine (ricordiamo che resta in carica Bazoli del Pd): Trizzino, uscito dal M5S, con Nicola Provenza, guarda caso sempre del Movimento Cinquestelle. Il colLega Trizzino è stato sostituito su mia richiesta fatta in Ufficio di Presidenza, ma è assurdo che nella sostituzione abbiano nominato un altro 5S. Di fronte all'ennesima forzatura da parte dei presidenti delle commissioni scriveremo al presidente della Camera Fico affinché intervenga e spieghi, a chi fosse sfuggito, che l'attuale maggioranza è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Anche oggi in seduta congiunta delle commissioni Giustizia e Affari sociali per il riavvio della discussione generale sul fine vita i presidenti delle due commissioni hanno ignorato completamente il centrodestra e sostituito uno dei duecon un deputato della stessa compagine (ricordiamo che resta in carica Bazoli del Pd): Trizzino, uscito dal M5S, con Nicola Provenza, guarda caso sempre del Movimento Cinquestelle. Il colTrizzino è stato sostituito su mia richiesta fatta in Ufficio di Presidenza, ma è assurdo che nella sostituzione abbianoto un altro 5S. Di fronte all'da parte dei presidenti delle commissioni scriveremo al presidente della Camera Fico affinché intervenga e spieghi, a chi fosse sfuggito, che l'attuale maggioranza è ...

