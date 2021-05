Diritti TV, Sky non rilancia: la strategia per il pacchetto 2 (Di giovedì 6 maggio 2021) Sky non rilancia l’offerta per assicurarsi il pacchetto 2 con le tre gare in co-esclusiva con DAZN: ecco la strategia per i Diritti TV Sky non rilancerà l’offerta per il pacchetto 2 dei Diritti TV della Serie A che prevede tre gare di campionato in co-esclusiva con DAZN che detiene i Diritti del pacchetto 1. Come riporta Calcio e Finanza, Sky conferma l’offerta da 87,5 milioni di euro in media a stagione ridistribuendo però le quote diversamente: 85 il primo anno, 87,5 per il secondo anno e 90 per il terzo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Sky nonl’offerta per assicurarsi il2 con le tre gare in co-esclusiva con DAZN: ecco laper iTV Sky non rilancerà l’offerta per il2 deiTV della Serie A che prevede tre gare di campionato in co-esclusiva con DAZN che detiene idel1. Come riporta Calcio e Finanza, Sky conferma l’offerta da 87,5 milioni di euro in media a stagione ridistribuendo però le quote diversamente: 85 il primo anno, 87,5 per il secondo anno e 90 per il terzo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

