Da Lega e FI un testo alternativo al Ddl Zan: ora si capirà se il Pd vuole il dialogo o la propaganda (Di giovedì 6 maggio 2021) Ddl Zan, da Lega e FI arriva la proposta di un testo alternativo al disegno di legge della sinistra perché, ribadisce il centrodestra di governo, i dem non hanno il monopolio della lotta alle discriminazioni. E, dunque, il Ddl Zan non può essere la sola risposta. Così, Maria Stella Gelmini presenta l'iniziativa congiunta di Carroccio e azzurri, al lavoro per un testo unitario contro le violenze, con una proposta di legge a firma Licia Ronzulli. Alternativa al ddl che porta il nome del deputato dem e attivista Lgbt, Alessandro Zan, già approvato dalla Camera il 4 novembre scorso. Un testo che non sarà un'iniziativa di un singolo partito e in cui ci si concentrerebbe sul tema delle aggravanti. Sul tema dell'omofobia, dunque, Lega e Forza Italia sparigliano le carte al tavolo di governo e ...

fattoquotidiano : Ddl Zan, il M5s raccoglie le firme per portare il testo subito in Aula. La Lega annuncia una sua proposta. Zan: “Un… - Radio1Rai : #DdlZan 'La libertà d'espressione è garantita dalla Costituzione e nessuna legge può limitarla. Quello che viene sa… - EleonoraEvi : #DDLZan pronto per essere votato e diventare legge, ma la #Lega annuncia un testo di legge sull’#omofobia: ennesimo… - SecolodItalia1 : Da Lega e FI un testo alternativo al Ddl Zan: ora si capirà se il Pd vuole il dialogo o la propaganda… - AbbruzziSimone : RT @EleonoraEvi: #DDLZan pronto per essere votato e diventare legge, ma la #Lega annuncia un testo di legge sull’#omofobia: ennesimo escamo… -