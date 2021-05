Coprifuoco, Salvini alla carica: “In Cdm chiederemo di riaprire tutto. Il modello è Madrid” (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – “chiederemo in Cdm di riaprire, di lavorare di giorno di sera, al chiuso, anche a mezzanotte“: parola di Matteo Salvini che torna alla carica contro il Coprifuoco e dice che bisogna guardare al “modello Madrid“. “La gente non chiede assistenza ma lavoro, salute e libertà. Al Consiglio dei ministri della settimana prossima, la Lega porterà la richiesta di riaprire. Se sei dentro al governo puoi incidere, puoi decidere. I ministri della Lega, visto che sono in Cdm, porteranno la richiesta di riaprire“. Lo annuncia Salvini a Terni per l’inaugurazione della nuova sede della Lega in centro, ribadendo la volontà di rimuovere il Coprifuoco. Salvini contro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – “in Cdm di, di lavorare di giorno di sera, al chiuso, anche a mezzanotte“: parola di Matteoche tornacontro ile dice che bisogna guardare al ““. “La gente non chiede assistenza ma lavoro, salute e libertà. Al Consiglio dei ministri della settimana prossima, la Lega porterà la richiesta di. Se sei dentro al governo puoi incidere, puoi decidere. I ministri della Lega, visto che sono in Cdm, porteranno la richiesta di“. Lo annunciaa Terni per l’inaugurazione della nuova sede della Lega in centro, ribadendo la volontà di rimuovere ilcontro il ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli it… - LegaSalvini : #SALVINI: “SE DATI LO PERMETTONO RIAPRIAMO AL CHIUSO E ALL’APERTO, DI GIORNO E DI SERA” - matteosalvinimi : ...abolizione del coprifuoco. Questo è il “metodo Salvini”: leali e propositivi, non ci occupiamo di Ius Soli e ci fidiamo degli italiani! - mummy53690440 : Il coprifuoco cambia dal 17 maggio, cosa ha in mente Draghi. Guerra in vista - Mario44623861 : RT @LegaSalvini: Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli italiani.… -