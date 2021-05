Canottaggio | a Lucerna l’ultimo pass per Tokyo 2020 Gli Azzurri in gara

Advertising

sportface2016 : #Canottaggio, a Lucerna l’ultimo pass per #Tokyo2020. Gli Azzurri in gara -

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Lucerna

Sportface.it

...di Sabaudia che terminer con la Regata Finale di Qualificazione Olimpica in programma a(...di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo con la barca regina del... Europei slalom (Ivrea) 10 - Nuoto, Europei (Budapest) 12 - Canoa, qualificazione olimpica europea sprint (Szeged) 16 -, final qualification event () 23 - Tiro a segno, Europei (...L'Italia del canottaggio ha già qualificato nove barche alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma il contingente per la rassegna a cinque cerchi potrebbe essere aumentato. L'ultima occasione è rappresentata da ...Maggio inizia con una gran bella notizia in casa Canottieri TeLiMar: Emanuele Gaetani Liseo è stato convocato in Nazionale per far parte dell’equipaggio ...