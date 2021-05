Calendario Final Four Eurolega basket ufficiale: date e programma, Olimpia Milano a Colonia. Tv e streaming (Di giovedì 6 maggio 2021) Pochi minuti fa è stato rilasciato il Calendario ufficiale relativo alle Final Four di Eurolega, di scena a Colonia tra il 28 e il 30 maggio, che vedrà protagonista anche l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, entrata tra le prime quattro dopo 29 anni di lunga assenza e varie occasioni che non si sono concretizzate in tempi più o meno recenti. I meneghini sfideranno quella che, ad oggi, è la miglior squadra della competizione, vincitrice della regular season e vittoriosa anche in un quarto di Finale in cui lo Zenit San Pietroburgo è andato molto oltre i propri limiti: parliamo naturalmente del Barcellona con Sarunas Jasikevicius in panchina, Alex Abrines in campo e una costante salita di rendimento di Pau Gasol. L’altra ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Pochi minuti fa è stato rilasciato ilrelativo alledi, di scena atra il 28 e il 30 maggio, che vedrà protagonista anche l’di coach Ettore Messina, entrata tra le prime quattro dopo 29 anni di lunga assenza e varie occasioni che non si sono concretizzate in tempi più o meno recenti. I meneghini sfideranno quella che, ad oggi, è la miglior squadra della competizione, vincitrice della regular season e vittoriosa anche in un quarto die in cui lo Zenit San Pietroburgo è andato molto oltre i propri limiti: parliamo naturalmente del Barcellona con Sarunas Jasikevicius in panchina, Alex Abrines in campo e una costante salita di rendimento di Pau Gasol. L’altra ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Final Eurolega, il programma della Final Four: Milano - Barcellona alle 21 Milano - L' Eurolega h a ufficializzato il calendario della Final Four di Colonia . Venerdì 28 maggio le due semifinali: alle 18 Cska Mosca - Anadolu Efes Istanbul, alle 21 Barcellona - AX Armani Exchange Milano . Domenica 30 maggio, invece, ...

