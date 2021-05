3 italiani su 4 pensano a un figlio entro i prossimi 5 anni

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 6 maggio 2021) Le nascite in Italia sono in costante calo dal 2008. Secondo l’ultimo report Istat, relativo al 2020, il numero medio di figli per donna è pari a 1,24, il più basso dal 2003. Le nuove nascite dell’anno scorso sono state 404mila, il 30% in meno di 12 anni fa. L’età media al parto è 32,2 anni, una misura costantemente in crescita. Sono dati da minimo storico, fin dall’Unità d’Italia.