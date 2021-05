Terremoti: scossa di magnitudo 2.0 a Pozzuoli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un evento sismico di magnitudo 2.0 della scala Richter a profondità 2300 metri è stato registrato questa mattina alle ore 9,08 a Pozzuoli. L'epicentro è stato localizzato in località Agnano - ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un evento sismico di2.0 della scala Richter a profondità 2300 metri è stato registrato questa mattina alle ore 9,08 a. L'epicentro è stato localizzato in località Agnano - ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Terremoti: scossa di magnitudo 2.0 a Pozzuoli Boati avvertiti da abitanti prossimi all'epicentro - CorriereQ : Terremoti: scossa di magnitudo 2.0 a Pozzuoli - CorriereTorino : Lieve scossa in Val Susa Localizzata nella zona di Borgone di Susa - statodelsud : Terremoti: scossa in Val di Susa con magnitudo 2.1 - Pino__Merola : Terremoti: scossa in Val di Susa con magnitudo 2.1 -