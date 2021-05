Spazio, parte di un razzo cinese in caduta incontrollata verso la Terra: cosa si sa su traiettoria e rischi (Di mercoledì 5 maggio 2021) In caduta incontrollata verso la Terra una parte del razzo cinese che ha portato in orbita un modulo della stazione spaziale Tiangong. La notizia, riporta l’Ansa, è stata confermata da Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa, e in queste ore si parla della possibile traiettoria e dei rischi connessi al rientro fuori controllo. Stadio del razzo cinese in caduta incontrollata verso la Terra Uno stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B risulta in caduta fuori controllo verso ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Inlaunadelche ha portato in orbita un modulo della stazione spaziale Tiangong. La notizia, riporta l’Ansa, è stata confermata da Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa, e in queste ore si parla della possibilee deiconnessi al rientro fuori controllo. Stadio delinlaUno stadio delLunga Marcia 5B risulta infuori controllo...

