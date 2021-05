Sono 20 i candidati per diventare sindaco di Londra, ma solo uno è il favorito (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il sindaco di Londra è il politico con il più vasto collegio elettorale del Regno Unito, lo eleggono 6,2 milioni di persone. Si vota giovedì 6 maggio (come in Scozia), con un anno di ritardo per via della pandemia. La capitale non è solo il più grande palcoscenico nazionale: è una città-Stato. L’attuale primo ministro Boris Johnson ha ricoperto la carica per due mandati e governarla significa gestire un budget da 17 miliardi di sterline. Sono venti i candidati in corsa, è il numero più alto di sempre. Il sistema elettorale prevede che i cittadini esprimano due preferenze, in ordine gerarchico. Vince al primo turno chi risulta la prima scelta di più del 50% degli elettori. Non è mai successo da quando il ruolo è stato istituito, nel 2000. Per il verdetto serve quindi un secondo round virtuale (non si ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildiè il politico con il più vasto collegio elettorale del Regno Unito, lo eleggono 6,2 milioni di persone. Si vota giovedì 6 maggio (come in Scozia), con un anno di ritardo per via della pandemia. La capitale non èil più grande palcoscenico nazionale: è una città-Stato. L’attuale primo ministro Boris Johnson ha ricoperto la carica per due mandati e governarla significa gestire un budget da 17 miliardi di sterline.venti iin corsa, è il numero più alto di sempre. Il sistema elettorale prevede che i cittadini esprimano due preferenze, in ordine gerarchico. Vince al primo turno chi risulta la prima scelta di più del 50% degli elettori. Non è mai successo da quando il ruolo è stato istituito, nel 2000. Per il verdetto serve quindi un secondo round virtuale (non si ...

