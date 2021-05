Omofobia: Cirinnà, 'nessun rilievo tecnico del Senato su testo Ddl Zan, ora avanti' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Appena pubblicato il dossier Senato su #DDLZan. nessun rilievo tecnico: si conferma che il testo è scritto in modo preciso, che la libertà di espressione è tutelata e che identità di genere è concetto consolidato nell'ordinamento. Ora avanti". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Monica Cirinnà. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Appena pubblicato il dossiersu #DDLZan.: si conferma che ilè scritto in modo preciso, che la libertà di espressione è tutelata e che identità di genere è concetto consolidato nell'ordinamento. Ora". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Monica

DeSantis1948 : Omofobia:Cirinnà(Pd),si porti ddl Zan direttamente in Aula - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Omofobia:Cirinnà(Pd),si porti ddl Zan direttamente in Aula: (ANSA) - ROMA, 03 MAG - 'Il ddl Zan è all'ultimo punto… - MaricaGusmitta : #Omofobia : #Cirinnà (Pd),si porti ddl Zan direttamente in Aula - ANSA - iconanews : Omofobia:Cirinnà(Pd),si porti ddl Zan direttamente in Aula - Newsinunclick : Omofobia: Cirinna’ (Pd), ddl incardinato notizia fondamentale La notizia fondamentale e’ che il ddl ZAN sia stato… -